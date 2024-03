Guler #Milan AC, annuncio a sorpresa di Ancelotti, la dichiarazione ufficiale: «Vi svelo quale sarà il suo prossimo #futuro» #Intervista #News #Ultimora

12:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Guler Diavolo Rossonero, annuncio a sorpresa di Ancelotti: «Vi svelo quale sarà il suo prossimo #futuro». Le sue dichiarazioni in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha parlato anche di quello che sarà il prossimo #futuro di Guler, giocatore accostato con sempre più insistenza al calcio#mercato Diavolo Rossonero.

ANCELOTTI – «Ha giocato poco, solo 3 minuti, ma ero convinto che potesse far bene. La giocata che ha fatto nel gol è quella di un gran talento, con un dribbling e un tiro fatto in poco tempo e con il piede debole. Lui è un gran talento, ha lavorato tanto, con più intensità. Ovviamente avrà un prossimo #futuro qui al Real Madrid perché è un gran talento»

