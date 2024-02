Guler AC Milan: i rossoneri pensano al prestito dal Real Madrid, ma c’è un problema. Il punto

Guler Milan: i rossoneri pensano al prestito dal Real Madrid, ma c’è un problema. Il punto sul possibile approdo dell’ex Fenerbahce in rossonero

Secondo quanto riportato da Sport, il Milan sta valutando la possibilità di prendere in prestito Arda Guler dal Real Madrid.

Il talento turco è stato per moltissimo tempo un obiettivo del mercato rossonero e al Real Madrid non sta trovando spazio. Il club spagnolo ha aperto al prestito, ma c’è un problema per il club rossonero: ovvero il costo che potrebbe rivelarsi troppo elevato. Inoltre, l’ex Fenerbahce sarebbe un ottimo colpo visto che Stefano Pioli utilizza spesso il 4-2-3-1 e Guler potrebbe giocare un ruolo alle spalle dell’attaccante.

