Guirassy #Milan AC: l’ostacolo più grande arriva dalla Bundesliga, il Bayern pronto a fare sul serio

01:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Tra i nomi accostati al calcio#mercato Diavolo Rossonero per l’attacco c’è Guirassy. I rossoneri devono guardarsi dalla minaccia Bayern Guirassy è tra i nomi accostati al calcio#mercato Diavolo Rossonero per l’attacco c’è Guirassy. I rossoneri però devono guardarsi dalla minaccia Bayern. Sky Sport Deutschaland’ racconta di come la pista sia tutt’altro che tramontata, pur evidenziando alcuni ostacoli. […]

