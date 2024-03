Guirassy #Milan AC, l’attaccante si allontana? Il DS dello Stoccarda, la dichiarazione ufficiale: «Per il suo prossimo #futuro abbiamo questo piano». Cosa può succedere

14:47,4 Mar 2024, MILANELLO.

Guirassy-Diavolo Rossonero, l’attaccante si allontana dal #club rossonero? Il DS dello Stoccarda fa chiarezza sul prossimo #futuro del guineano

Uno degli attaccanti accostati al calcio#mercato Diavolo Rossonero è sicuramente Guirassy dello Stoccarda il quale, come riportato da TMW, ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro valida anche per la prossima estate. Il DS del #club tedesco è stato però chiaro sul guineano:

PAROLE – «Nelle ultime due finestre di #mercato la prospettiva di partenza è sempre stata ribaltata ed in entrambe le occasioni alla fine è rimasto. Forse troveremo altri punti di connessione o i mezzi per convincerlo a restare. Il nostro tavolo è aperto, la classifica è un pezzo del puzzle che può portare i giocatori a decidere a nostro favore o contro di noi. Lui si sente a suo agio qui».

