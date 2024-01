Guirassy AC Milan in stand by: cosa sta succedendo sul fronte attaccante

Guirassy Milan in stand by: cosa sta succedendo sul fronte attaccante. Gli ultimissimi aggiornamenti e le novità

Arrivano importanti novità sul calciomercato Milan per quanto riguarda la scelta sull’attaccante. L’operazione Guirassy, come riporta la Gazzetta dello Sport, è attualmente in stand by.

Due i motivi principali. Innanzitutto i costi relativi all’ingaggio del giocatore, che senza Decreto Crescita iniziano ad essere quasi proibitivi, dall’altra parte poi c’è un rendimento in costante crescita di Jovic. Il Milan continua a riflettere.

The post Guirassy Milan in stand by: cosa sta succedendo sul fronte attaccante appeared first on Milan News 24.