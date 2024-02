Guirassy AC Milan, Furlani lavora sottotraccia: spunta il dettaglio sulla clausola rescissoria! La circostanza

Guirassy-Milan, Furlani lavora sottotraccia per l’attaccante dello Stoccarda: spunta il dettaglio sulla clausola rescissoria

Come riportato dal Corriere dello Sport, un pò a sorpresa non è scomparso dai radar del calciomercato Milan il profilo di Guirassy per l’attacco della prossima stagione.

Secondo il noto quotidiano, più che Zirkzee, sarebbe la punta dello Stoccarda la principale alternativa a Sesko. Furlani lavora sottotraccia mosso anche dall’importante particolare legato alla clausola rescissoria da 17.5 milioni di euro: rispetto alle indiscrezioni del mese di gennaio, la clausola è valida non solo in inverno ma anche in estate. Guirassy rappresenta una ghiotta opportunità.

