Guido Rodriguez Milan, il centrocampista del Betis torna di moda! È in pole per il dopo Krunic. Le ultime sul mercato

Spunta il nome del centrocampista del Betis Guido Rodriguez per il mercato Milan.

Infatti, secondo quanto riportato da Sportmediaset, è lui il nome in pole per sostituire Krunic in caso di partenza del bosniaco

The post Guido Rodriguez Milan, il centrocampista del Betis torna di moda! È in pole per il dopo Krunic appeared first on Milan News 24.