Guida per gli Investitori nel Mercato Europeo della Cannabis in Evoluzione

La Germania si trova in un momento di svolta nel settore della cannabis. L’approvazione del Cannabis Act (CanG) da parte del governo, un disegno di legge per legalizzare la cannabis per uso adulto all’interno del paese, dovrebbe entrare in vigore all’inizio del 2024. Tuttavia, nonostante questa buona notizia, l’attuale approccio a due pilastri alla legalizzazione, consentendo solo la fornitura di cannabis per uso adulto ai cannabis club, alla coltivazione domestica limitata e ai programmi pilota scientifici regionali, potrebbe limitare la crescita del mercato nel breve termine.

Le aziende che si sono concentrate sulla cannabis terapeutica, già autorizzata, ora si preparano ad affrontare una fase di consolidamento del mercato. Per gli investitori, questo è un momento critico per identificare le aziende chiave che contribuiranno alla crescita del mercato medico dopo il consolidamento e che saranno posizionate strategicamente una volta che l’intera catena del valore sarà legalizzata a lungo termine.

Riepilogo del Mercato Tedesco della Cannabis

La cannabis terapeutica è stata legalizzata in Germania nel marzo 2017, ma l’offerta era inizialmente limitata a pochi fornitori esteri. Nel tempo, più aziende hanno ottenuto licenze per l’importazione e la distribuzione di cannabis medica. Tuttavia, con l’abbassamento dei prezzi e l’aumento della concorrenza, il mercato ha visto una diminuzione dei margini di profitto. L’approccio annacquato della Germania alla legalizzazione potrebbe mettere a rischio alcune imprese che non si adattano alle nuove sfide.

Identificare i Futuri Vincitori nel Consolidamento del Mercato

Il mercato della cannabis in Germania si è ridotto, passando da circa 130 distributori autorizzati solo uno o due anni fa a circa 85 a settembre 2023. Questo consolidamento non solo porta a una concentrazione della quota di mercato, ma offre anche linee di prodotti più ampie, una maggiore portata geografica e una base di clienti più ampia.

Per gli investitori interessati a entrare in questo mercato, è essenziale considerare alcune best practice:

Canali di Distribuzione Consolidati: Le aziende con canali di distribuzione consolidati presso le farmacie, supportati da vendite mensili reali, sono ben posizionate per il futuro. Risorse Digitali Uniche: Le aziende che utilizzano risorse digitali innovative per migliorare l’esperienza del paziente hanno un vantaggio competitivo. La digitalizzazione dovrebbe rendere l’accesso alla cannabis e ai servizi correlati facile come fare acquisti online. Innovazione Tecnologica: Utilizzare la tecnologia e l’innovazione per guidare l’intero ecosistema aziendale, dalla telemedicina alla distribuzione in farmacia e ai servizi end-to-end ai pazienti. Diversificare i servizi è cruciale per resistere ai cambiamenti del mercato. Ricerca Supportata da Prove Scientifiche: Le aziende che facilitano la ricerca scientifica sull’uso e l’efficacia della terapia con cannabis, basata su dati reali, saranno fondamentali per il futuro del settore. Conoscenza del Mercato Locale: È essenziale comprendere le leggi e i regolamenti del mercato tedesco. Le aziende devono operare in modo legale e conforme alle normative. Diversificazione: Le aziende di successo saranno quelle che non mettono tutte le uova nello stesso paniere. Diversificare il portafoglio di servizi per soddisfare diverse esigenze del mercato è fondamentale per la sopravvivenza nel settore in evoluzione.

In sintesi, il mercato della cannabis in Germania sta attraversando un periodo di cambiamento e consolidamento. Gli investitori che identificano aziende con canali di distribuzione consolidati, risorse digitali innovative, orientamento scientifico e diversificazione strategica saranno ben posizionati per capitalizzare sul futuro del settore della cannabis in Europa.