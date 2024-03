Guerra nella storia della Serie C: in ##Juve Next Gen Gubbio scrive così un record

19:18, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Simone Guerra, bomber della Juventus Next Gen, scrive un record della Serie C nel match contro il Gubbio: il dato

Con i due gol messi a segno in Juventus Next Gen-Gubbio, che non sono però bastati a riportare alla vittoria i bianconeri, Simone Guerra ha riscritto un particolare record del girone B di Serie C.

L’attaccante è infatti diventato il miglior marcatore nella storia del girone in questione, superando il precedente record di Rachid Arma e assestandosi momentaneamente a quota 62 reti realizzate.

