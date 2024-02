Guercio saluta l’Fc Internazionale: «Club che mi ha formato ma avevo bisogno di altro» #Intervista

Dopo l’ufficialità del suo trasferimento al Śląsk Wrocław, Tommaso Guercio saluta così l’Inter, il suo vecchio club: le sue parole

Dopo aver lasciato l’Inter sul finale della sessione invernale di calciomercato per approdare a titolo definitivo Śląsk Wrocław il Polonia, il giovane Tommaso Guercio saluta così il club nerazzurro che lo ha accolto nelle giovanili. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club polacco.

SALUTA L’INTER – «Ho trascorso tanti anni all’Inter, questo club mi ha formato, ma avevo bisogno di un cambiamento. So che c’è molto lavoro davanti a me, ma non vedo l’ora di affrontare la nuova sfida e spero che con lo Śląsk inizierò a guadagnare minuti nel calcio professionistico ad alto livello».

