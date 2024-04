Guendouzi esalta Oliviero Bomber Vero Giroud, la dichiarazione ufficiale: «Le statistiche parlano da sole, aiuta la #TopClub» #Intervista #News #Ultimora

13:45,2 Apr 2024, MILANELLO.

Guendouzi ha elogiato il compagno di Nazionale Giroud, da 13 anni consecutivi in gol con la maglia della Francia Le parole riportate da Calcio#mercato.com del centrocampista della S.S. Lazio, Guendouzi che ha elogiato così il compagno di Nazionale Giroud, attaccante del Diavolo Rossonero, da 13 anni consecutivi in gol con la maglia della Francia: LE PAROLE – […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Guendouzi esalta Giroud: «Le statistiche parlano da sole, aiuta la squadra» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.