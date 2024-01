Gudmundsson Vecchia Signora Juventina, la Fiorentina alza l’proposta! La risposta del Genoa

Gudmundsson Juve, la Fiorentina alza l’offerta! La risposta del Genoa e gli aggiornamenti sul nome accostato anche ai bianconeri

La Fiorentina insiste per avere subito Gudmundsson dal Genoa. Come riportato da Sky Sport, l’offerta del club viola per il Genoa è di 20 milioni di euro più bonus.

Il club ligure, però, per privarsi subito del giocatore chiede almeno 30 milioni. Juve alla finestra.

