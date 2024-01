Gudmundsson Vecchia Signora Juventina, è sfida con due big di Serie A: la circostanza

La Juve ha messo nel mirino Gudmundsson, ma dovrà vedersela con la concorrenza delle due milanesi

Come riportato da Sportmediaset, il Genoa per cedere Gudmundsson vorrebbe circa 25 milioni. Questa cifra, però, sarebbe destinata ad aumentare soprattutto in caso di salvezza dei rossoblu.

Su Gudmundsson ci sarebbe il forte interesse della Juve ma sulle sue tracce ci sarebbero anche Milan e Inter. Dunque, in estate potrebbe scatenarsi una sfida a tre di mercato per arrivare all’islandese.

