Gudmundsson Signora Juve, sarà l’islandese il post Chicco Chiesa? Possibile scambio con un giovane

Gudmundsson Juve, sarà l’islandese il post Chiesa? Possibile scambio con un giovane. Il piano dei bianconeri

Nella lista di mercato della Juve, fin dalla sessione di gennaio appena conclusa, si è iscritto con prepotenza anche il nome di Gudmundsson, protagonista di una stagione fin qui strepitosa al Genoa.

Per la Gazzetta dello Sport l’attaccante islandese è candidato a prendere il posto di Chiesa in caso di addio dell’attaccante italiano. Il Genoa chiede almeno 30 milioni e la Juve, per abbassare il prezzo, potrebbe inserire il giovane Barrenechea come pedina di scambio, visto il gradimento del club rossoblù per il centrocampista argentino.

