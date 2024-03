Gudmundsson, numeri da record: è il migliore in Europa. E la #Juve osserva…

23:03, 23 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Gudmundsson è tra le rivelazioni di questa stagione di Serie A: l’islandese del Genoa è primo in una speciale statistica

Albert Gudmundsson si è rivelato fino ad ora una delle sorprese della Serie A. L’islandese, obiettivo anche del calcio#mercato Juve, è alla sua seconda stagione al Genoa ed è un giocatore chiave per Gilardino, tanto da aver bloccato la sua partenza all’ultimo giorno di #mercato.

Secondo quanto riportato da Opta, una delle sue qualità sono i calci piazzati: dall’inizio della stagione ha già creato 42 occasioni per i compagni, il migliore nei primi top 5 campionati europei. E la Juve osserva interessata…

