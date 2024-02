Gudmundsson #Milan AC, una rivale di Serie A avanti nella trattativa? Il RETROSCENA durante Genoa Udinese

19:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Gudmundsson Diavolo Rossonero, una rivale di Serie A avanti nella trattativa? Il RETROSCENA durante Genoa Udinese. Cosa filtra verso l’estate

Albert Gudmundsson sta stupendo tutti con una grande stagione al Genoa e per questo motivo molti #club si stanno muovendo per anticipare tutti nella trattativa.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Oltre al calciomercato Diavolo Rossonero e la Fiorentina, anche la Juventus si è mossa sul centrocampista offensivo e secondo quanto riportato da TMW, un emissario del #club bianconero era a Marassi per osservalo in Genoa-Udinese. La base d’asta per l’estate sarà intorno ai 25-30 milioni di euro.

Pubblicità

The post Gudmundsson Diavolo Rossonero, una rivale di Serie A avanti nella trattativa? Il RETROSCENA durante Genoa Udinese appeared first on Diavolo Rossonero News 24.