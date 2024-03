Gudmundsson #Milan AC, mossa a sorpresa di Moncada! Cosa succede per l’islandese del Genoa

18:48,22 Mar 2024, MILANELLO.

Gudmundsson Diavolo Rossonero, mossa a sorpresa di Moncada! Cosa succede per l’islandese del Genoa. Tutte le ultimissime Albert Gudmundsson è destinato a prendersi la scena nel corso del prossimo #mercato estivo. L’islandese del Genoa sta incantando tanto in Serie A con la maglia del Grifone quanto con la propria nazionale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Gudmundsson Diavolo Rossonero, mossa a sorpresa di Moncada! Cosa succede per l’islandese del Genoa appeared first on Diavolo Rossonero News 24.