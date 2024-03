Gudmundsson #Milan AC: il Genoa avvisa le pretendenti, al di sotto di quella cifra non tratta

13:49,26 Mar 2024, MILANELLO.

Gudmundsson sarà l’oggetto del desiderio di molti #club, tra cui il calcio#mercato Diavolo Rossonero. Il Genoa avvisa le pretendenti Albert Gudmundsson, talento islandese del Genoa che durante il #mercato di gennaio era finito nel mirino della Fiorentina, salvo poi rimane al Grifone, è pronto a vivere un’estate che lo vedrà nel mirino dei top #club. Tra questi […]

