Gudmundsson #Milan AC, #Derby Cittadino di #Mercato con l’Fc Internazionale: la NOVITÀ che può far saltare il banco

12:03,7 Apr 2024, MILANELLO.

Gudmundsson Diavolo Rossonero, #Derby Cittadino di #mercato con l’Inter: la NOVITÀ che può far saltare il banco. Tutti gli aggiornamenti L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo #futuro di Albert Gudmundsson, vero e proprio gioiello del Genoa e obiettivo del calcio#mercato Diavolo Rossonero. Su di lui c’è anche l’Inter che avrebbe chiesto tempo al […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Gudmundsson Diavolo Rossonero, #Derby Cittadino di #mercato con l’Inter: la NOVITÀ che può far saltare il banco appeared first on Diavolo Rossonero News 24.