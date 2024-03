Gudmundsson #Milan AC, altro CAPOLAVORO dell’obiettivo di #Mercato: il NEWS della rete in Ucraina Islanda

22:49,26 Mar 2024, MILANELLO.

Gudmundsson Diavolo Rossonero, altro CAPOLAVORO dell’obiettivo di #mercato: il VIDEO della rete in Ucraina Islanda del trequartista del Genoa Il capolavoro di Gudmundsson sblocca un match importantissimo, quello tra Ucraina e Islanda che decreterà la qualificata a Euro2024. Dopo la tripletta decisiva nel primo match contro l’Israele, il trequartista seguito dal calcio#mercato Diavolo Rossonero ha segnato una […]

