Gudmundsson #Juve, un #TopClub di Serie A in vantaggio – le #ULTIMISSIME #NEWS 

20:47, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Fiorentina sembra essere in vantaggio nella corsa ad Albert Gudmundsson. La Juve osserva la situazione anche se il giocatore del Genoa non sembra essere una priorità

Come rivelato da Calciomercato. com, la Fiorentina sembra essere in prima fila nella corsa per Albert Gudmundsson, con il club viola che aveva già presentato un’offerta da 30 milioni al Genoa, nel mese di gennaio, senza, però, completare l’affare. È possibile che il club viola ci riproverà in estate. Anche la Juve segue gli sviluppi sul futuro di Gudmundsson, ma al momento non è particolarmente interessata all’obiettivo per due motivi: considera il giocatore di un valore compreso tra i 25 e i 30 milioni e sarebbe disposta ad aprire una trattativa solo con l’inserimento di contropartite tecniche.

È improbabile che si sviluppi un derby d’Italia sul mercato poiché l’Inter ha abbandonato l’idea di Gudmundsson da alcune settimane, concentrandosi su altre opzioni in attacco. Pertanto, al momento sembra che la Fiorentina abbia un’opportunità privilegiata per acquisire Gudmundsson.

