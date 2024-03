Gudmundsson #Juve, preferenza ai bianconeri rispetto all’Fc Internazionale? Ecco il motivo

08:04, 26 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Gudmundsson Juve, preferenza ai bianconeri rispetto all’Inter? Ecco il motivo della possibile scelta dell’islandese La preferenza di Gudmundsson tra Juventus ed Inter potrebbe essere per i bianconeri. A Torino, infatti, il gioiello del Genoa avrebbe maggiori chance di diventare titolare. All’Inter Gudmundsson partirebbe invece dietro a Lautaro Martinez e Thuram nelle gerarchie di Simone Inzaghi.

