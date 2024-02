Gudmundsson #Juve, blitz a Marassi in occasione di Genoa C.F.C.-Udinese! Emissari allo stadio

23:32, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Gudmundsson Juve, blitz a Marassi in occasione di Genoa-Udinese! Emissari allo stadio per visionare il gioiello rossoblù

La Juventus ha seguito dal vivo la partita di Marassi fra Genoa e Udinese. Nel mirino, come noto, c’è Albert Gudmundsson, obiettivo dei bianconeri dallo scorso mercato invernale.

Emissari bianconeri per il talento del Genoa ma non solo: all’opera, infatti, c’era anche Samardzic, altro obiettivo in vista dell’estate.

