Gudmundsson Internazionale F.C., mossa di AD Giuseppe Marotta! #Incredibile Ha pronta quella CONTROPARTITA per il Genoa C.F.C.

4 Apr 2024, 22:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Gudmundsson-Internazionale, Marotta è predisponeto ad inserire Valentin Carboni come contropartita: la mossa di Marotta per convincere il Grifone Come riporta Il Tempo, il calciomercato Internazionale ha pronta una mossa a sorpresa per arrivare ad Albert Gudmundsson, esterno del Genoa C.F.C. di Mister Alberto “il violino” Gilardino. Il Grifone chiede circa 35 milioni di euro, bonus inclusi, per concedere il via […]

