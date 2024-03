Gudmundsson Internazionale F.C., i Super Nerazzurri di Inzaghi hanno preso una SCELTA sull’attacco

31 Mar 2024, 13:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Gudmundsson primo nome dell’Internazionale per l’attacco della prossima stagione: come stanno le cose La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro dell’Internazionale e di come i leoni nerazzurri stiano continuando a spingere per Albert Gudmundsson dal Genoa C.F.C.. Resta da valutare anche il futuro di Alexis Maravilla Sanchez e quello di Valentin Carboni, il quale al #termine della stagione farà rientro dal suo prestito […]

