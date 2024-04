Gudmundsson Internazionale F.C., i numeri di Zanotti intrigano il Genoa C.F.C., ecco l’approfondimento: è lui la contro#Sfida per convincere il Grifone

7 Apr 2024, 10:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

l’Internazionale ha messo nel mirino l’attaccante Albert Gudmundsson del Genoa C.F.C., che è interessato a inserire Zanotti come contropartita Nei primi negoziati per l’acquisto di Gudmundsson da parte dell’Internazionale, il Genoa C.F.C. ha chiesto informazioni su Mattia Zanotti come parte dell’affare. Questo giovane talento del 2003 è stato una figura chiave nelle ultime formazioni della Primavera nerazzurra, […]

L’articolo Gudmundsson Internazionale, i numeri di Zanotti intrigano il Genoa C.F.C.: è lui la contropartita per convincere il Grifone proviene da Internazionale News 24.