Gudmundsson-Internazionale F.C., Carboni resta tagliato fuori? Cosa sta succedendo

5 Apr 2024, 09:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale è sempre più interessata a Gudmundsson, Valentin Carboni potrebbe di conseguenza risentire del suo eventuale acquisto L’Internazionale ha messo nel mirino già da tempo Alfred Gudmundsson, talento islandese in forza al Genoa C.F.C.. In caso di suo arrivo potrebbe essere in bilico la posizione di Valentin Carboni, come riporta la Gazzetta dello Sport. L’argentino potrebbe […]

L’articolo Gudmundsson-Internazionale, Carboni resta tagliato fuori? Cosa sta succedendo proviene da Internazionale News 24.