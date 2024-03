Gudmundsson esplode in Nazionale! Sfida #Juve-Fc Internazionale e non solo: cifre e #particolari della situazione

12:48, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Gudmundsson esplode in Nazionale! Sfida Juve-Inter e non solo: cifre e #particolari della situazione sul futuro del gioiello del Genoa

Gudmundsson show anche in Nazionale. Tripletta dell’islandese nella semifinale Playoff per l’accesso ad Euro 2024.

La Juve osserva, ma il rischio asta aumenta: in prima fila c’è anche l’Inter per l’estate. Tutte le pretendenti, in ogni caso, sono avvisate: serviranno almeno 30 milioni per strapparlo al Genoa nel #mercato estivo.

