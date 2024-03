01:00, 10 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Gudmundsson altro record con il Genoa e la Juventus osserva interessata in vista della prossima stagione. Ecco la statistica

La Juventus tiene d’occhio per la prossima stagione il talento del Genoa, Albert Gudmundsson. Intanto, l’islandese, continua a sorprendere con i suoi gol e le sue giocate in Serie A. Ecco il dato di Opta:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

10×2 – Albert #Gudmundsson, dopo gli 11 gol nella Serie B 2022/23 e i 10 in questa Serie A, è diventato il primo giocatore del Genoa ad andare in doppia cifra di reti per due campionati consecutivi a partire da Diego Milito (Serie B 2003/04 e 2004/05). Simbolo.#GenoaA.C. Monza pic.twitter.com/eRm4XX3xnO — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 9, 2024

Albert Gudmundsson, dopo gli 11 gol nella Serie B 2022/23 e i 10 in questa Serie A, è diventato il primo giocatore del Genoa ad andare in doppia cifra di reti per due campionati consecutivi a partire da Diego Milito (Serie B 2003/04 e 2004/05). Simbolo, ha scritto Opta su X.

Pubblicità

The post Gudmundsson da record: ecco il risultato dell’obiettivo della Juve. Il dato appeared first on Juventus News 24.