Gudmundsson AC Milan: una rivale di Serie A prova a bruciare le concorrenti, cosa sta succedendo

La stagione di Gudmundsson al Genoa ha attirato le attenzioni di tante big, compreso il calciomercato Milan. Le ultime sul futuro

La Fiorentina è alla ricerca di un nome per rinforzare la rosa in attacco. Tra questi c’è anche quello di Gudmundsson, che piace anche al calciomercato Milan.

Come riportato da TMW dovrebbe partire una proposta in direzione Genova che non sembra avere intenzione di privarsi dell’islandese a metà stagione, tanto più dopo aver fatto cassa con la cessione di Dragusin al Tottenham, ma l’intenzione viola è di fare comunque un tentativo.

