Gudmundsson AC Milan: l’islandese resta al Genoa, rifiutata questa proposta della Fiorentina

Gudmundsson, accostato al calciomercato Milan, resterà al Genoa. Rifiutata anche l’ultima offerta della Fiorentina

I tifosi del Genoa possono dormire sogni tranquilli. Gudmundsson, accostato anche al calciomercato Milan, resta.

Come riportato da Fabrizio Romano il Grifone ha rifiutato la proposta finale della Fiorentina di 22 milioni più 3 di bonus. Resterà il rossoblù fino al termine della stagione e poi potrebbe partire in caso di proposta importante in estate.

The post Gudmundsson Milan: l’islandese resta al Genoa, rifiutata questa offerta della Fiorentina appeared first on Milan News 24.