Gudmundsson AC Milan: la posizione del Genoa non cambia, le condizioni per l’addio

Il Genoa continua a far muro per Gudmundsson, accostato al calciomercato Milan. Le condizioni per l’addio a gennaio

La posizione del Genoa per la possibile cessione di Gudmundsson, accostato anche al calciomercato Milan, non cambia:

come riportato da Gianluca Di Marzio il Grifone chiede non meno di 30 milioni per l’addio a gennaio.

The post Gudmundsson Milan: la posizione del Genoa non cambia, le condizioni per l’addio appeared first on Milan News 24.