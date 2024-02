Gudmundsson AC Milan: la Fiorentina ci prova fino alla fine, la posizione del Genoa

La Fiorentina sta tentando il tutto per tutto per il colpo Gudmundsson, accostato anche al calciomercato Milan, la posizione del Genoa

Albert Gudmundsson alla Fiorentina è destinato a sfumare. Le possibilità del trasferimento in Toscana dell’islandese, accostato anche al calciomercato Milan, si stanno spegnendo.

Come riportato da Calciomercato.com i viola sono arrivati ad offrire fino a 25 milioni di euro ma il Genoa non ha aperto la porta rimanendo fisso su una valutazione non inferiore ai 30 milioni di euro. A gennaio il giocatore non dovrebbe muoversi mentre, a giugno, i rossoblù si aspettano offerte ancora più alte per il proprio gioiellino.

