Gudmundsson AC Milan, il Genoa lo cederà per questa CIFRA: ma la concorrenza aumenta ULTIME

Gudmundsson Milan, il Genoa lo cederà per questa CIFRA: ma la concorrenza aumenta. Le ULTIME sul mercato rossonero

L’ad del Genoa Andres Blazquez è intervenuto a Cronache per parlare di alcuni dei giocatori che saranno sul mercato nella prossima sessione. Tra questi anche Gudmundsson che piace al calciomercato Milan.

Blazquez ha confermato che per 35 milioni di euro il calciatore partirà, ma come riportato da calciomercato.com, oltre ai rossoneri c’è la concorrenza di Juve, Fiorentina e di alcuni top club di Premier League.

