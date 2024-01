Guarino: «Errori da evitare, ma che atteggiamento» #Intervista. Poi punta la Roma 

Il tecnico dell’Inter Women Rita Guarino ha commentato il 2-2 in Coppa Italia con la Fiorentina, pensiero già alla Roma

Intervenuta Inter TV Rita Guarino ha commentato il 2-2 ottenuto in rimonta in Coppa Italia contro la Fiorentina. Ecco qui riportato il pensiero dell’allenatore dell’Inter Women.

IL COMMENTO – «Nel primo tempo abbiamo regalato due chance e loro ci hanno colpito. Nella prima mezz’ora abbiamo tenuto la gara in controllo, non si possono fare quei regali. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, il modo in cui la squadra è entrata in campo e ancora di più la reazione dopo la sofferenza sotto di due gol. Ciò arricchisce la buona prestazione. L’atteggiamento è stato giusto ma gli errori contro certe squadre che hanno qualità li paghi subito. Con questa convinzione, determinazione e con questa voglia di scendere in campo potremo ottenere risultati migliori di quelli ottenuti finora. Roma? Adesso recuperiamo le energie, è stata una gara intensa, poi affronteremo la Roma cercando di mettere in campo questo atteggiamento».

