Guarino a Fc Internazionale Tv: «Noi puniti dagli epodi, vi dico cosa non ci ha permesso di vincere» #Intervista

Il tecnico dell’Inter Women Rita Guarino ha parlato così dopo il derby perso contro il Milan, qui le sue parole

Rammarico, delusione ma anche consapevolezza e speranza per il futuro. Così Rita Guarino ad Inter Tv dopo il derby perso Milan Inter Women.

PARTITA – «Meglio nel secondo tempo, ancora una volta però ci mettiamo ingenuità e creiamo episodi che aprono le partite a favore dell’avversario e cambiano l’inerzia. L’approccio non era sbagliato ma se concedi due gol cambi l’inerzia e diventa complesso andare sotto di due gol e recuperare una partita».

PUNITE DAGLI EPISODI – «Purtroppo più di una volta quest’anno siamo andati fuori per episodi simili. Sicuramente la reazione è buona ma non possiamo iniziare sempre la partite dando vantaggio agli avversari. È una cosa che ci portiamo avanti fa più partite ed é un aspetto che non ci aiuta a raccogliere i punti che vorremmo».

FINE REGULAR SEASON – «Non c’è dubbio che si poteva fare qualche punto in più. Ci sono partite che ai punti si potevano vincere. In questa regular season abbiamo commesso parecchi errori che ci sono costati cari, sono gli errori che spesso hanno rappresentato le uniche occasioni a favore degli avversari. Concedere questi episodi a titolo gratuito favorisce gli avversari e non noi stessi. Questo non ci ha permesso di vincere partite che avremmo potuto vincere».

POULE SCUDETTO – «Chiaramente significa per noi misurarci con le migliori del campionato. Questa deve essere un’opportunità per noi per alzare il nostro livello e costruire una mentalità che si avvicini al livello che vogliamo. Ben venga la poule scudetto».

