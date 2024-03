GROSSI DUBBI DI MERCATO

Pubblicità

Diffondi Informazione!

01:17, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Pubblicità

La Juventus ed i dubbi di mercato, sia per il presente che per il futuro tra giocatori della rosa attuale e possibili acquisti per la prossima stagione. Una situazione non semplice che la Vecchia Signora dovrà cercare di risolvere quanto prima.

Qui trovi la fonte della notizia, che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Tifosissima Bianconera! Zebretta da sempre! Pubblicità La squadra più titolata d’Italia, la più invidiata del Mondo! #Juventus #JuveNews #JuventusNotizie #Juve #FinoAllaFine

Pubblicità

Pubblicità