Griezmann, sfottò a Sanchez dopo il rigore sbagliato: «È un ca…asotto il cileno» – NEWS

11:46, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Griezmann, sfottò a Sanchez dopo il rigore sbagliato: «È un ca…asotto il cileno». Il VIDEO già diventato virale sui #Social #Network

È già diventato virale sui #Social #Network lo sfottò di Griezmann dopo il rigore sbagliato da Sanchez. Dopo la Lazio ed il S.S.C. Napoli, con la Juve al Mondiale per Club, anche l’Inter saluta la Champions.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Griezmann diciendo “Es un cagón el chileno” cuando ha fallado Alexis el penalti pic.twitter.com/mgRt6RhBKL — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) March 13, 2024

The post Griezmann, sfottò a Sanchez dopo il rigore sbagliato: «È un ca…asotto il cileno» – VIDEO appeared first on Juventus News 24.