Greenwood Juve (Sport Mediaset), avviati i contatti con l’entourage! I #particolari della situazione sull’attaccante di proprietà del Manchester United

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i bianconeri si sarebbero già mossi con l’entourage di Greenwood, che andrà in scadenza di contratto con il Manchester United nel 2025.

Contatti avviati per sondare la situazione dell’attaccante attualmente in prestito al Getafe in Liga. La Juve è alla finestra.

