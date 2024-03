11:18, 23 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Greenwood Juve, con lui il modulo può cambiare: l’idea alla Continassa per sfruttare le qualità dell’inglese

Con Greenwood la Juve potrebbe cambiare modulo e virare sul 3-4-3 o 4-3-3 rispetto al 3-5-2 utilizzato da Mister Max Allegri.

A spiegarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui l’idea che circola alla Continassa è quella di sfruttare le sue qualità negli strappi e nell’uno contro uno. Il giocatore inglese, infatti, è capace di giocare sia come ala a destra e sinistra, ma anche da seconda punta.

