Graziani: «Super Barellino top player, in Europa…» #NEWS #Intervista

25 Feb 2024, 17:31, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ciccio Graziani si è espresso sulla stagione di Super Barellino, il motore nerazzurro, , giudicando l’annata del centrocampista dell’Internazionale: le dichiarazioni

Le parole di Ciccio Graziani a Sport Mediaset sulla stagione dell’Internazionale e di Super Barellino, il motore nerazzurro, :

LE PAROLE – «L’Internazionale è sulla buona strada, sta producendo gioco e sta bene. Il campionato per ora è straordinario. Super Barellino, il motore nerazzurro, è un top player, non ancora un fuoriclasse, ma ci può arrivare attraverso le sue capacità e il gioco di squadra. In Europa è già tra i più forti, oggi per me vale 70 milioni»

L’articolo Graziani: «Super Barellino, il motore nerazzurro, top player, in Europa…» proviene da Internazionale News 24.