Graziani: «Nasca? Neanche in C dovrebbe arbitrare» #Intervista

L’ex attaccante Ciccio Graziani mette nel mirino l’arbitro Nasca dopo i fatti di Inter-Verona: le dichiarazioni

Graziani si è espresso così dopo Inter-Verona su Nasca, le parole a Radio Sportiva:

«Nasca? Tu non devi arbitrare né in Serie A, né in Serie B, né in Serie C. Per me c’era l’espulsione addirittura di Bastoni e tu non lo vai a rivedere. Perché? Così poteva salvare una partita. Dobbiamo mettere persone più attente, altrimenti non riserviamo il problema. Ma guai ad eliminare la tecnologia».

Pubblicità

L’articolo Graziani: «Nasca? Neanche in C dovrebbe arbitrare» proviene da Inter News 24.