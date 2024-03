Graziani, la dichiarazione: «Muro Acerbi Jesus? La parte difficile ora è…» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Ciccio Graziani si è espresso sul capitolo SuperAcerbi Juan Jesus: il commento dell’ex attaccante sulla situazione di Internazionale FC Napoli

Le parole di Graziani sul caso SuperAcerbi Juan Jesus di Internazionale FC Napoli, le dichiarazioni a Radio Sportiva.

LE PAROLE – «Qui c’è un inchiesta in corso. Peraltro dove un giocatore, Juan Jesus, ha denunciato all’arbitro una frase ritenuta razzista nei suoi confronti e l’altro, SuperAcerbi, che dice che l’avversario ha frainteso. Abbiamo due versioni: se non c’è un filmato, un qualcosa di importante da mettere sulla bilancia, è la parola di uno contro l’altra. Sta di fatto che la parte più difficile, quella meno gestibile, è di SuperAcerbi: se si è scusato qualcosa ha detto. Adesso deve far capire a chi di dovere che la frase incriminata è “ti faccio nero”, non l’altra che non voglio neanche ripetere. Aspettiamo di vedere gli eventi, perché qualsiasi cosa diciamo possiamo andare fuori strada non avendo le carte. Adesso bisognerà, attraverso le testimonianze e i filmati, chi ha ragione e chi no. Stiamo un po’ alla finestra, perché in questi giorni che non c’è il campionato mi sembra che questa vicenda sia quella che appassiona di più i tifosi italiani. Vogliamo capire chi ha ragione e chi no».

L’articolo Graziani: «SuperAcerbi Jesus? La parte difficile ora è…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.