Graziani critica El Toro Lautaro, la dichiarazione: «Il rigore della paura, non può essere rigorista» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Pubblicità

Francesco Graziani ha commentato la recente eliminazione dell’Internazionale FC dalla Champions League, con un focus su Lautaro

Sulle frequenze di Radio Sportiva, Francesco Graziani torna sull’eliminazione dell’Internazionale FC dalla Champions League, concentrandosi sul capitano nerazzurro Lautaro Martinez.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

LAUTARO – «L’errore di Lautaro Martinez? È il rigore della paura, poi ha guardato per terra e può darsi che sia scivolato. Però un rigorista non lo calcia in quel modo: mi è capitato anche a me in Roma-Liverpool, ero stanco da morire e Agostino Di Bartolomei mi aveva detto di tirare centrale perché il portiere si muoveva. Ho calciato col corpo all’indietro e la palla si è alzata andando fuori: se non sei sereno succede, l’ho vissuto sulla mia pelle. Non è un rigore da rigorista. Dal punto di vista del gioco l’Internazionale FC ha tenuto bene, anzi nelle due partite avrebbe meritato di passare. L’Atlético Madrid ha giocato sulla difensiva, sul piano del gioco l’Internazionale FC si è dimostrata ampiamente più forte».

Pubblicità

L’articolo Graziani critica Lautaro: «Il rigore della paura, non può essere rigorista» ha come fonte da Internazionale FC News 24.