Graziani convinto, la dichiarazione: «Nella testa dei fans dell’Fc Internazionale c’è solo una cosa» #Intervista #ULTIMORA #News

Graziani convinto: «Nella testa dei tifosi dell’Internazionale FC c’è solo una cosa». Le dichiarazioni dell’ex attaccante sui nerazzurri Ciccio Graziani, ex attaccate, dagli studi di SportMediaset parla così del momento dell’Internazionale FC. Le sue parole: «L’Internazionale FC può gestire alcuni giocatori senza rischiare. Ma quelli che mette se non sono bravi come i titolari poco ci manca. Ma […]

