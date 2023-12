Graziani: «Bisseck? L’Fc Internazionale sa che prima o poi…» #Intervista

Ciccio Graziani si è espresso a Radio Sportiva sull’avventura di Bisseck con la maglia dell’Inter. Le dichiarazioni

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha commentato così la crescita di Bisseck:

«Sono quei calciatori che hanno bisogno di giocare, l’Inter sa che arriverà per tutti la possibilità. Con Bisseck abbiamo aspettato perché quando stanno bene quelli dietro fai fatica a trovare un posto, a un certo punto il tedesco sembrava la quinta alternativa. Devo dire che all’inizio quando l’ho visto giocare non è che mi piacesse molto, era dinoccolato con quel grosso fisico. Poi nel tempo ha giocato con più continuità e si sta rivelando un ottimo acquisto. Non è un titolare di quella squadra e su questo non c’è dubbio, ma sta dimostrando che se c’è bisogno di lui si fa trovare pronto non solo in fase difensiva ma anche in fase offensiva. Sulle palle inattive è uno che può creare problemi alle squadre avversarie. L’Inter quando porta i suoi giganti in area è temibile e lui si sta facendo valere».

