Grave indisponibilità e fuori dal progetto: provano a darlo all’Fc Internazionale

26 Feb 2024, 07:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Dopo il grave infortunio, un vecchio obiettivo dell’Internazionale è tornato disponibile ma per il club è ormai fuori dal progetto Fermo dall’estate scorsa, il giocatore dovrebbe essere tornato a disposizione della squadra. Ma in campo non si vede: per ora è apparso solo una volta in panchina, come ultima delle riserve. Gli aggiornamenti più recenti … Leggi tutto

