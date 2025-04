Il governo britannico riconosce il legame tra repressione antidroga e aumento della violenza

FreeWeed è un’Associazione senza alcun scopo di lucro, regolarmente registrata con Codice Fiscale 91107280330

FreeWeed non vende né promuove sostanze stupefacenti bensì lotta per il diritto di tutti alla libertà di coltivazione per uso personale e non si assume alcuna responsabilità per informazioni di siti di terze parti che non rispettano le idee e le regole dell’associazione stessa.

Ogni articolo di questo sito è divulgato per informazione pubblica, come tutelato dall’ Art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dall’ Art. 21 della Costituzione Italiana

La nostra Missione non consiste nella vendita né nella promozione di sostanze stupefacenti, bensì il nostro impegno è rivolto alla divulgazione di una proposta politica di riforma normativa per un futuro che sia attento ai diritti della società, alla sicurezza e aderente alla scienza.

Scopri la proposta di legge del Manifesto Collettivo.

FreeWeed non si assume alcuna responsabilità per i contenuti di siti esterni che non rispettino i principi e le linee guida che contraddistinguono la nostra Associazione.

Si ribadisce, con forza, che ogni articolo presente su questo sito è diffuso esclusivamente per scopi informativi, in piena conformità con le disposizioni internazionali in materia di libertà di espressione, come sancito dall’art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana.