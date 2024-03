Gotti Lecce, #OFFICIAL #NEWS: i salentini nominano il loro nuovo allenatore

12:00, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Gotti Lecce, UFFICIALE la nomina del tecnico: il club salentino comunica così il sostituto dell’esonerato D’Aversa

Il Lecce ha reso ufficiale l’arrivo di Luca Gotti in giallorosso. Il comunicato del club salentino sul suo nuovo allenatore.

LA NOTA – «L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della 1ª squadra è stata affidata a mister Luca Gotti. Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2024, con rinnovo in caso di raggiungimento della salvezza. Formeranno lo staff tecnico a disposizione di mister Gotti l’allenatore in seconda Dan Vesterby Thomassen il collaboratore tecnico Stefano Daniel, il preparatore atletico Salvatore Sciuto, il match analyst Simone Greco, il preparatore atletico e recupero infortunati Giovanni De Luca ed il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli. Mister Gotti sarà presentato alla stampa dal Direttore Generale dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino e dal Direttore Sportivo Stefano Trinchera, alle ore 13:00 di oggi presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” dello Stadio Via del Mare».

