Gosens ricorda l’Fc Internazionale: «Vincere 2 titoli e arrivare in finale di Champions…»

L’ex esterno dell’Inter Gosens, ora in forza all’Union Berlino, ha tracciato il suo bilancio del 2023, ricordando il periodo in nerazzurro

Robin Gosens ricorda con un po’ di nostalgia l’Inter e la Coppa dalle Grandi Orecchie della Champions League soltanto accarezzata.

L’esterno, ora all’Union Berlino, fa così il bilancio del suo 2023:

BILANCIO GOSENS– L’anno calcistico 2023 si è concluso ieri – con una vittoria. Se dovessi descrivere l’anno in una parola, direi: intenso. Vincere due titoli con l’Inter e raggiungere la finale di Champions League. Sogni realizzati.

Da qui in avanti, invece, l’approdo il ritorno in madrepatria e l’approdo in Bundesliga. Anche se un cenno al passato travagliato in maglia nerazzurra non se lo fa mancare: “Diventare un giocatore della Bundesliga dopo un trasferimento turbolento in agosto.

Sogno realizzato (grazie all’Unione)! Tornato in nazionale in estate dopo una lunga assenza! È sempre un sogno, comunque. Ma è anche una parte della verità: mancare la Coppa del Mondo, non giocare abbastanza per l’Inter e non essere all’altezza delle nostre aspettative con l’Union. Lottare per la retrocessione invece di giocare al vertice. Credo che “intenso” riassuma bene il concetto.

Il nostro settore è così incredibilmente veloce che non si ha il tempo di stare fermi e goderselo. Per riflettere o classificare. Va sempre avanti. Di conseguenza, mi accorgo di essere sempre meno emotivo e tutto mi sembra normale.

Forse è un’autoprotezione, perché ho imparato che mi fa bene evitare i grandi alti e bassi, in modo da non decollare quando le cose vanno bene e non crollare quando vengo criticata. Ma tutto questo non è normale. Al contrario. È speciale. Sto realizzando i sogni della mia vita e devo godermeli. Tutti noi dobbiamo goderci il momento in cui raggiungiamo qualcosa per cui abbiamo lavorato a lungo. Altrimenti si corre il rischio che perda il suo valore

